Ученые показали как выглядит Земля с расстояния нескольких световых лет
Вчера, 16:32ОбществоФото: pxhere.com
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Зарубежные СМИ пишут, что ученым удалось создать модель того, как может выглядеть Земля, если рассматривать ее в телескопы с расстояния нескольких световых лет.
При создании модели астрономы использовали порядка 10 000 фотографий Земли, которые были сделаны спутником NASA Deep Space Climate Observatory, информирует RNS.
Спутник снимал Землю в 2016 и 2017 годах на 10 отдельных длинах волн. Далее эксперты уменьшили фотографии планеты до одного значения яркости для каждой длины волны и получили 10 точек. Последние через некоторое время дают изображение, которое мог бы получить астроном, находясь за несколько световых лет от Земли.
Описанный выше способ дает возможность не только увидеть экзоструктуру планеты, но и понять имеется ли на ней вода, облака и прочие условия необходимые для существования потенциальной жизни.
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