Трансляции V Армейских игр собрали более 5 млн просмотров в Одноклассниках

В АрМИ-2019 приняли участие 223 команды из 39 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. В среднем каждая показанная трансляция набирала около 200 тысяч просмотров. У российских зрителей самой популярной военной дисциплиной стал Танковый биатлон. Эфиры с соревнованиями танкистов пользователи ОК посмотрели 3,5 млн раз. Кроме военных дисциплин Одноклассники показали церемонии открытия и закрытия АрМИ-2019.

В ОК проходят трансляции популярных спортивных событий. Так, в июне 2019 года трансляции II Европейских игр собрали более 55 миллионов просмотров. Ранее ОК показали Кубок Первого канала по хоккею, который собрал более 5 млн просмотров. Одним из самых популярных спортивных событий в Одноклассниках стали Олимпийские игры 2018. Трансляции соревнований из Пхёнчхана и видео с самыми яркими моментами собрали в социальной сети более 220 миллионов просмотров. Киберспортивное направление тоже собирает внушительную аудиторию в ОК. Так, в 2018 году трансляции главного киберспортивного турнира мира собрали аудиторию в 12 млн человек, в 2017-м — более 7 млн просмотров.