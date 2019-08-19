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Поставщик пока не определен, но власти обещают фельдшерам Башкирии интернет
Вчера, 16:05Общество
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По беспроводным технологиям, в следующие два года планируется подключение к интернету 800 фельдшерско-акушерских пунктов и 35 зданий органов местного самоуправления. Поставщик пока не определен.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Благодаря реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой в Башкирии реализуется пять региональных проектов, до конца 2021 года в республике подключат к интернету 2774 социально значимых объекта.
Победителем аукциона и соответственно поставщиком требуемых услуг стала крупнейшая телекоммуникационная компания республики – ПАО «Башинформсвязь».
Итоговая стоимость контракта составила 1,7 млрд рублей.
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