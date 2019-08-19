«По рукам вам бить?»: Хабиров отчитал главу муниципалитета Башкирии за телефон

Сегодня, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики отчитал глав муниципалитетов, с которыми установлена видеоконференц-связь, за то, что они во время его выступления отвлекались на мобильные телефоны.

Дело в том, что на мониторе у Радия Хабирова были выведены включения из кабинетов глав муниципалитетов, так что он без особого труда усмотрел, как один из чиновников отвлекся на свой мобильный телефон. Нарушителем оказался глава Баймака Фанис Аминев.

- Уважаемые главы, телефоны у вас отбирать, что ли, перед началом совещания? Это что такое? Дети, что ли? По рукам вам бить нужно? – обратился Радий Хабиров к главе Баймака, который сразу послушно отложил телефон, снял очки и сложил руки перед собой, как прилежный ученик.