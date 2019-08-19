Пародиста и легенду КВН из Уфы Александра Чистякова похоронят в Кушнаренково

Завтра, 20 августа, близкие проводят в последний путь пародиста и легенду уфимского КВН Александра Чистякова.

Прощание состоится в 14.00 в морге на улице Цветочной. Похоронить Александра родственники решили на его родине в Кушнаренково.

Напомним, о смерти Александра Чистякова стало известно вчера, 18 августа. Известно, что его смерти предшествовала болезнь.

Александр Чистяков стал широко известен после того, как стал победителем фестиваля «Большая разница в Одессе» в 2010 году, покорив жюри талантливыми пародиями на Юрия Никулина, Леонида Утесова и других великих артистов.

До этого его знали в Уфе как легенду КВН, талантливого юмориста и просто очень светлого и веселого человека. Официально Александр полжизни проработал учителем информатики.