Опубликован первый отчет разведки США о чернобыльской трагедии

Как передает RT, доклад был выпущен 2 мая на имя Джорджа Шульца, государственного секретаря США. Среди прочего в нем говорится, что американские специалисты сильно сомневались в правдивости сообщений СССР о количестве погибших при взрыве и в первые дни после него.

Власти Советского Союза официально заявили о наличии двух погибших при разрушении реактора. Но ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц назвал эти сообщения не правдивыми. По его словам, кадры масштаба разрушений на станции заставляют предположить о существовании десятков погибших, находившихся в четвертом энергоблоке.

В результате взрыва на ЧАЭС более 130 человек из числа сотрудников станции и пожарных получили лучевую болезнь в запущенной стадии.