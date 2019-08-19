Названы наставники второго сезона шоу «Голос 60+» на «Первом канале»
Вчера, 16:30ОбществоФото: 1tv.ru
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Представители «Первого канала» рассказали, что наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» станут Лев Лещенко, Пелагея, Михаил Боярский и Валерия.
Так, Михаил Боярский и Валерия дебютируют в проекте. Об этом информирует RNS.
В вокальном телевизионном шоу «Голос 60+» выступают пожилые исполнители. Для участия в конкурсе им нужно пройти отборочные прослушивания. Снимать первые кастинги второго сезона шоу начнут в понедельник, 19 августа.
Отметим, что в первом сезоне шоу «Голос 60+» победила заслуженная артистка России Лидия Музалева.
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