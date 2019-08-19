Названы наставники второго сезона шоу «Голос 60+» на «Первом канале»

Так, Михаил Боярский и Валерия дебютируют в проекте. Об этом информирует RNS.

В вокальном телевизионном шоу «Голос 60+» выступают пожилые исполнители. Для участия в конкурсе им нужно пройти отборочные прослушивания. Снимать первые кастинги второго сезона шоу начнут в понедельник, 19 августа.