Как сэкономить место в спальне, но обеспечить максимальный комфорт для спящих

Чтобы обеспечить комфортность проживания, приходится придумывать различные уловки, позволяющие экономить пространство и эффективно использовать буквально каждый квадратный сантиметр. В спальне достигнуть цели помогают кровати с изголовьем и подъемным механизмом. Их можно удачно дополнять ортопедическими матрасами, его основание позволяет расположить на нем довольно высокое изделие. Выбрать нужный матрас можно в интернет-магазине UFA-MATRAS.RU, его ассортимент включает в себя множество вариантов. В каталоге представлены изделия отечественных и иностранных производителей. Магазин матрасов в Уфе UFA-MATRAS.RU станет помощником для тех, кто хочет сэкономить, но приобрести качественные спальные принадлежности.

Кстати, имеющая одно изголовье кровать с подъемным механизмом, кроме экономии пространства, позволяет хранить некоторые вещи в особом ящике, который располагается под матрасом. Это освобождает место в шкафах. Кроме этого, размеры ящика позволяют разместить габаритные предметы, которые не так часто нужны, или те, для которых нет места в комнате. В общем, это целая дополнительная кладовка, имеющая внушительный объем. Единственное неудобство такой кровати в том, что из-под нее неудобно удалять пыль из-за маленького зазора между ней и полом.

Кроватные изголовья бывают разных размеров и конструкций. В первую очередь нужно знать, насколько высоки потолки в спальной. Слишком высокое изголовье не будет хорошо смотреться, если над ним слишком низко нависает потолочная конструкция. Поэтому лучше выбрать кровать со спинкой пониже. Высокая спинка визуально уменьшает спальню и создает эффект нависающего потолка.