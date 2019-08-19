Испытания истребителей МиГ прошли успешно

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Истребители МиГ-31БМ, принадлежащие авиации Тихоокеанского флота, завершили провели испытания по перехвату в стратосфере.
Видеокадры из кабины пилота опубликованы телеканалом «Звезда», информирует газета «Известия» 19 августа.
На записи запечатлены моменты набора высоты и полета. При этом один из самолетов являлся «нарушителем» российских границ. Его задачей было проникнуть в определенный квадрат воздушного пространства на максимально допустимой скорости и уйти от преследователя.
Другой МиГ-31 выступал перехватчиком. Он летел на скорости 2500 км/ч, а высота полета составляла более 20 километров.
Перехват был отработан успешно.
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