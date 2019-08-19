Госкомитет по торговле Башкирии организует ярмарку за 150 тысяч рублей

Ведомство объявило торги на право оказания услуг по организации и проведению ярмарки-выставки дипломантов проекта «Продукт Башкортостана». Мероприятие состоится в рамках пятого форума малого бизнеса стран-участниц блоков ШОС и БРИКС.

Сумма, которую Госкомитет по торговле готов заплатить за организацию, равна 150 тыс рублей. Заявки принимаются до 5 сентября, так что у уфимских эвент-агентств есть время заявить о себе и немного заработать.