Госкомитет по торговле Башкирии организует ярмарку за 150 тысяч рублей
Вчера, 10:23ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Она пройдет в рамках форума малого бизнеса стран ШОС и БРИКС.
Ведомство объявило торги на право оказания услуг по организации и проведению ярмарки-выставки дипломантов проекта «Продукт Башкортостана». Мероприятие состоится в рамках пятого форума малого бизнеса стран-участниц блоков ШОС и БРИКС.
Сумма, которую Госкомитет по торговле готов заплатить за организацию, равна 150 тыс рублей. Заявки принимаются до 5 сентября, так что у уфимских эвент-агентств есть время заявить о себе и немного заработать.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей