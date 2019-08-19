Глава минздрава Башкирии высказался о принудительном отчислении средств на хоспис

Сегодня, 19 августа, на своей странице в Фейсбуке врио главы министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин высказал свое мнению по поводу неоднократно звучавших в соцсетях и СМИ претензий, касающихся «добровольно-принудительного» перечисления средств на строительство хосписа.

Напомним, с инициативой собрать средства на строительство первого в Башкирии хосписа примерно полмесяца назад обратился со своей страницы в Фейсбуке врио главы РБ Радий Хабиров. После этого уже несколько раз в соцсетях и СМИ публиковались анонимные обращения о том, что медработников понуждают перечислять свой однодневный заработок в благотворительный фонд «Иман», занимающийся данным проектом.

Максим Забелин пояснил, что наличие в природе такого бланка заявления о перечислении части заработка в благотворительный фонд вовсе не означает принудительный порядок сбора средств. Заявление нужно бухгалтерии для проведения данной финансовой операции.

- Это сугубо добровольное мероприятие, - подчеркнул чиновник и уточнил, что предложил коллегам в министерстве и медицинскому сообществу принять участие в сборе средств.

- Но ни в одном из своих выступлений я не говорил о том, что это директива, - подчеркнул глава минздрава РБ. - БЛАГОтворительность не должна строиться на негативе, на «обязаловке» и прочих моментах.

Он несколько раз отметил, что никаких списков, выговоров и медалей по поводу сдачи средств на строительство хосписа быть не может. Нужно воспринимать этот поступок как шанс подарить часть своей доброты незнакомым людям, нуждающимся в помощи.