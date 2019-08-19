Движение родителей России оценило ограничения на пользование смартфонами в школах

В разговоре с журналистом RT Волынец сообщила, что чрезмерное использование мобильных телефонов плохо сказывается на памяти ребенка и на его качестве жизни, поэтому их ограничение в школах является закономерным решением. По словам общественного деятеля, даже взрослым не рекомендуется злоупотреблять различными функциями смартфонов в обычной жизни, а уж тем более детям, которые приходят в школу чтобы учиться.

Волынец также подчеркнула, что данное предложение Минпросвещения не вводит запрет на коммуникацию между детьми и родителями. Использовать связь можно по дороге в школу и назад, а также на переменах. Тем более, что среди учеников начальных классов большинство ходит в школу самостоятельно и родители за них переживают. Разумеется, телефонную связь никто полностью не запрещает, а только ограничивает на время уроков. Поэтому инициаторам ограничений хотелось бы увидеть поддержку в лице родителей.