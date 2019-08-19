Дольщики ЖК «Миловский парк» вновь вышли на пикеты в Уфе против схемы строительства

Сегодня, 19 августа, возле Дома Республики в Уфе снова прошли пикеты с участием дольщиков Жилого комплекса «Миловский парк», которые ждут новоселья не меньше пяти лет.

Сейчас на пикеты входят собственники квартир в домах, которые не вписались в схему строительства, которую в этом году придумали в Госкомстрое РБ.

- До нас дошла информация, что та схема по достройке, которая будет утверждена 26 августа, содержит сроки от 6 до 8 лет. Это уже вообще жесть и издевательство над дольщиками! – заявила представитель инициативной группы дольщиков Анна Цветкова.

Как сообщили в Госкомстрое РБ, информация дольщиков чрезвычайно далека от реальности, ведь в рамках указа Путина проблемы обманутых дольщиков должны быть решены в течение двух лет. Не считаться с этим при разработке схем достройки нельзя.

Ориентировочно 26 августа должна состояться новая встреча дольщиков с врио главы Башкирии Радием Хабировым, на ней могут быть даны ответы на многие вопросы.