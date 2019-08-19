Чем дальше, тем жарче: в Башкирии температура воздуха повысится до +36 градусов

Сегодня, 19 августа, по республике ожидается жаркая погода с температурой до +30 градусов. Горячее всего будет в южных районах, там воздух прогреется до +36 градусов. При этом в горных районах будет прохладнее – ночью столбик термометра там может опуститься до +10 градусов.