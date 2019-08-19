Чем дальше, тем жарче: в Башкирии температура воздуха повысится до +36 градусов
Вчера, 11:54ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Такая погода в регионе продержится до конца текущей недели.
Сегодня, 19 августа, по республике ожидается жаркая погода с температурой до +30 градусов. Горячее всего будет в южных районах, там воздух прогреется до +36 градусов. При этом в горных районах будет прохладнее – ночью столбик термометра там может опуститься до +10 градусов.
Осадков синоптики не обещали за исключением небольших дождей на северо-западе республики и гроз.
В следующие дни характер погод существенно не изменится.
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