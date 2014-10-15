Крым или Сочи – где дешевле отдохнуть

Аналитики выяснили, сколько стоит аренда недвижимости на популярных курортах.

В июле 2017 года самая дорогая посуточная аренда квартир была в Ялте – 2,8 тысячи рублей. До этого лидировал Сочи, однако за год стоимость аренды в Сочи повысилась только на 7,7 процентов по сравнению с Ялтой – 12,3 процента. Самые низкие показатели в Евпатории и Феодосии – 1,8 и 1,7 тысяч рублей в сутки.