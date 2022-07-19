ВКонтакте запустила vmoji — уникальные цифровые аватары

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:«Не так важно, звоните ли вы по видео, переписываетесь с собеседником в чате или сидите с ним в одной комнате — мы развиваем платформу таким образом, чтобы наши технологии стирали любые барьеры в общении и вы не чувствовали никакой дистанции, получая возможность полноценно выражать себя, свои эмоции, чувство вкуса. ВКонтакте много лет позволяет решать в виртуальном мире задачи, которые раньше были доступны только в офлайне, а теперь востребованы и привычны внутри социальной сети: знакомства, покупки, рабочие встречи, музыкальные мероприятия, просмотр кино. Мы не останавливаемся на реализации этих сервисов и готовы открывать людям новые сферы и дальше. Цифровой аватар станет ещё одним элементом, соединяющим онлайн с офлайном и расширяющим возможности, которые доступны благодаря интернету и эволюции современных технологий».