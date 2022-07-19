В РФ за сутки в стационарах оказалось 575 человек с COVID-19

Также оперативный штаб сообщает, что днем ранее было госпитализировано 705 пациентов с диагнозом COVID-19.
В целом за вчерашний день диагностировано 4548 случаев заболевания коронавирусом, накануне этот диагноз поставили 4664 обратившимся в медучреждения, информирует Russian.rt.com.
За вчерашний день зафиксировано 35 смертей россиян с COVID-19. Днем ранее погибли 46 пациентов.
Также за прошедшие сутки выздоровел 2531 пациент, накануне было зафиксировано 2483 случая выздоровления.
Сообщается, что на территории Пермского края отменили обязательное введение вакцин от COVID-19 отдельным категориям населения.