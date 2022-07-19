В мэрии Уфы возьмут пример с Перми, где власти вдвое сократили число бездомных собак

На сегодняшней оперативке в мэрии Уфы вице-мэр по взаимодействию с общественностью Денис Ганиев рассказал о том, что делегация Уфы почерпнула из визита в город Пермь.
Отлов бездомных животных в Перми показал существенные успехи после того как в столице Пермского края построили два питомника для безнадзорных животных, после того как была введена данная практика количество отловленных бездомных псов за год сократилось с 2000 до 1115 животных (данные за 2020 и 2021 год соответственно).
Денис Ганиев сообщил, что Уфа запросила у соседей и нормативно-правовую базу и их опыт в данном вопросе.