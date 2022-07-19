В мэрии Уфы возьмут пример с Перми, где власти вдвое сократили число бездомных собак

Отлов бездомных животных в Перми показал существенные успехи после того как в столице Пермского края построили два питомника для безнадзорных животных, после того как была введена данная практика количество отловленных бездомных псов за год сократилось с 2000 до 1115 животных (данные за 2020 и 2021 год соответственно).