В Биробиджанском районе ЕАО прошел фестиваль казачьей культуры

В Биробиджанском районе ЕАО прошел фестиваль казачьей культуры
В Биробиджанском районе ЕАО прошел фестиваль казачьей культуры
Вчера, 11:18Общество
В Биробиджанском районе Еврейской автономной области провели фестиваль «Гуляй, станица». Мероприятие было приурочено к 80-летию района.

Сообщают, что фестиваль, который провели в селе Надеждинское, может стать ежегодным, пишет eaomedia.ru.

От имени Ростислава Гольдштейна, губернатора области, зампредседателя правительства региона Мария Костюк сообщила, что Биробиджанский район славится прежде всего своими трудолюбивыми жителями, создающими в регионе уют. Она пожелала им и их семьям здоровья, счастья и процветания.

На празднике собралось множество гостей. Жители области приезжали целыми семьями. На сцене выступили музыкальные коллективы из Амурской области и (группа «Гармония» и ансамбль «Казачьи забавы»), а также ансамбли из различных районов ЕАО – Смидовичского, Биробиджанского, Ленинского и Октябрьского.

Также на территории мероприятия развернулась полевая кухня, где гости могли отведать плова, «солдатской» каши и казачьей ухи. Кроме того, было организовано катание на лошадях и открыты торговые ряды.

Затем состоялось торжественное возложение цветов у памятника погибшим героям ВОВ.

После этого приглашенные на фестиваль пограничники продемонстрировали постановку с задержанием нарушителя. А в конце праздника казаки совершили по площадке проход конным строем.

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