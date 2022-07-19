В Биробиджанском районе ЕАО прошел фестиваль казачьей культуры

От имени Ростислава Гольдштейна, губернатора области, зампредседателя правительства региона Мария Костюк сообщила, что Биробиджанский район славится прежде всего своими трудолюбивыми жителями, создающими в регионе уют. Она пожелала им и их семьям здоровья, счастья и процветания.