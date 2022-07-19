От райцентра Хайбулинского района Башкирии — Акъяр, расстояния до столицы региона — Уфы более 500 километров. Дорога на автомобиле занимает более 6 часов. Такой маршрут был у автомобиля «Лада Ларгус», который сегодня утром столкнулся с «Ford Focus» в Мелеузовском районе. В прокуратуре Башкирии подчеркнули, что водитель отечественного авто осуществлял перевозку пассажиров из села в столицу.
У «Ларгусов», которые в Башкирии стали синонимом междугороднего такси, неоднозначная репутация. Пассажиры нередко отзываются о них как о «гонщиках», а автовладельцы не любят встречать на дорогах из-за агрессивного стиля езды. Но не смотря на это, их услуги пользуются высоким спросом так как их маршрутная сеть покрывает гораздо большие территории нежели государственный перевозчик «Башавтотранс». Да и в расписании стоит ощутимо больше рейсов. С критикой на «Ларгусы» обрушивался и Радий Хабиров. В 2020 году он предложил, тогда еще руководителю Гостранса Алану Марзаеву, поэтапно увеличивать количество межмуниципальных и межрегиональных маршрутов.
— Надо пресекать эту незаконную и опасную деятельность. У нас на «Ларгусе», если я не ошибаюсь, в прошлом году сколько человек поехали и сколько мы потом похоронили? Я предлагаю поэтапно увеличивать количество межмуниципальных маршрутов, заявлял Хабиров.
С тех пор прошло два года, но похоже ситуация кординальным образом не изменилась.
Прямых и официальных рейсов из Акъяра в Уфу попросту нет. Согласно сервису Яндекс.Расписание, на ближайшие даты по данному маршруту какие-либо предложения отсутствуют. Не получится в столицу Башкирии доехать и из ближайших сел: Федоровка, Садовое, Степной, Новый Зирган, Мамбетово.
Как сообщили корреспонденту Mkset на горячей линии «Башавтотранса» прямые рейсы из Уфы до Акъяра тоже «программа не показывает». Как и в соседние села. Сотрудница предположила, что в населённом пункте могут остановиться автобусы других направлений, однако для этого необходимо знать какие именно маршруты проходят через село. Судя по всему, если бы корреспондент пыталась выехать из Акъяра в Уфу на автобусах государственного перевозчика у нее ничего бы не получилось.
В Акъяре есть своя автостанция, однако и там корреспонденту подтвердили, что прямой автобусный рейс из села в столицу был отменен уже более года назад. По словам сотрудницы автовокзала, добраться до Уфы можно через Сибай.
На 19 июля, есть только два рейса до Сибая в 10:44 и в 17:55, стоимость билета составит от 357 рублей. Далее, из Сибая в Уфу сегодня отправляется три рейса в 7:30 и в 15:00. Последний рейс в Уфу осуществляется с пересадкой в Аскарово, она длится 13 часов. Так, автобус из Сибая в Аскарово прибывает в 17:30, а из Аскарово в Уфу отбывает только в 7 утра следующего дня. Общее время пути из Акъяра, а Уфу в таком случае составит более 23 часов
Например, в субботу ситуация практически идентичная. Разве что добавляется возможность доехать до Уфы из Сибая на поезде в 18:48, стоимость билетов от 1,5 тысячи рублей, а время в пути 12 часов и 5 минут.
Минимальная стоимость билета в выходной день из Акъяра до Уфы, с учетом пересадки, составит более 1 800 рублей, а время в пути — 13 часов и 48 минут.
В администрации Хабуллинского района, предположили, что причиной отмены прямого рейса мог стать небольшой спрос на услугу. Местных жителей могло не устроить не только скудное расписание, но и то, что автобус из села в столицу шел около 10 часов. И пассажиры предпочитали обращаться к частным перевозчикам. Когда конкретно решили упразднить маршрут точно ответить в администрации затруднились.
Собеседник Mkset в Башавтотрансе подтвердил, что пассажиропотока из Акъяра в Уфу — нет, так как по данному маршруту ездят такси. Кроме того, отметил, что работать по направлению у них нет оснований.
— Во-первых нет оснований работать на этом маршруте. Нет карт маршрутов. У нас есть федеральный закон и мы должны работать в соответствии с картами маршрутов, добавили в Башавтотрансе.
Официально, в компании, тему перевозок на данном маршруте оперативно прокомментировать отказались предложив отправить официальный запрос.
Выбирая в пользу скорости, комфорта и меньшей стоимости билета жители предпочитают обращаться к частникам или же к обычным жителям, которые набирают попутчиков. В местных пабликах процветают группы по поиску попутчиков. Некоторые из них имеют узкую направленность — до Уфы и обратно. Если судить по количеству запросов в социальных сетях, то маршрут Акъяр-Уфа-Акъяр можно назвать одним из самых полярных среди жителей села. Стоимость билетов по данному направлению в среднем начинается от 900-1000 рублей.
Среди тех, кто ищет попутчиков есть как местные жители, так и службы такси. Погибший в ДТП водитель «Лады» работал в одной из данных служб.
Между тем, жители села Акъяр в социальных сетях соболезнуют семьям погибших, а некоторые просят прекратить таксистов отправляться в ночные рейсы.
— Таксисты когда вы прекратите ездить по ночам в дальнюю дорогу. Вы лучше отдохните. Выспитесь. Ведь на кану жизнь людей, которых не в чем не повинны. Вот что сегодня случилось. Возле Мелеуза 4.40утра.Будьте внимательно Ведь это и ваша собственная жизнь. Мы ведь тоже ездим. Ну как после этого, — пишет анонимный автор.
Не все согласны отказываться от ночных поездок. Из-за больших расстояний между населенными пунктами ночные поездки кажутся местным пока безальтернативными. А значит подобные аварии могут повторяться.
— До Уфы автобусов из Акьяра нет, а людям нужно в больницу, на обследование, на лечение, на работу в крайнем случае, а ночью выехали, утром уже в Уфе это удобно. Еще один плюс ночью автомобилей мало на дороге и соответственно вероятность ДТП меньше. Ответственные таксисты выезжающие ночью обязательно отдыхают как правило. Давайте отменим ночные выезды такси и кому будет от этого легче, — встала на защиту Зия Т.