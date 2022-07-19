Трагедия на дороге Акъяр — Уфа: Почему пассажиры выбирают полулегальных перевозчиков

Трагедия на дороге Акъяр — Уфа: Почему пассажиры выбирают полулегальных перевозчиков
Трагедия на дороге Акъяр — Уфа: Почему пассажиры выбирают полулегальных перевозчиков
Вчера, 19:43ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В Мелеузовском районе Башкирии пассажирское такси ехавшее из Акъяра в Уфу попало в ДТП. Погибло четыре человека. Это уже не первая авария с участием «Ларгусов», которые стали синонимом пассажирского междугороднего транспорта в РБ. Mkset выяснил почему местные жители выбирают нелегалов вместо официальных перевозчиков.

От райцентра Хайбулинского района Башкирии — Акъяр, расстояния до столицы региона — Уфы более 500 километров. Дорога на автомобиле занимает более 6 часов. Такой маршрут был у автомобиля «Лада Ларгус», который сегодня утром столкнулся с «Ford Focus» в Мелеузовском районе. В прокуратуре Башкирии подчеркнули, что водитель отечественного авто осуществлял перевозку пассажиров из села в столицу.

У «Ларгусов», которые в Башкирии стали синонимом междугороднего такси, неоднозначная репутация. Пассажиры нередко отзываются о них как о «гонщиках», а автовладельцы не любят встречать на дорогах из-за агрессивного стиля езды. Но не смотря на это, их услуги пользуются высоким спросом так как их маршрутная сеть покрывает гораздо большие территории нежели государственный перевозчик «Башавтотранс». Да и в расписании стоит ощутимо больше рейсов. С критикой на «Ларгусы» обрушивался и Радий Хабиров. В 2020 году он предложил, тогда еще руководителю Гостранса Алану Марзаеву, поэтапно увеличивать количество межмуниципальных и межрегиональных маршрутов.

— Надо пресекать эту незаконную и опасную деятельность. У нас на «Ларгусе», если я не ошибаюсь, в прошлом году сколько человек поехали и сколько мы потом похоронили? Я предлагаю поэтапно увеличивать количество межмуниципальных маршрутов, заявлял Хабиров.

С тех пор прошло два года, но похоже ситуация кординальным образом не изменилась.

Прямых рейсов из Акъяра до Уфы - нет.

Прямых официальных рейсов нет

Прямых и официальных рейсов из Акъяра в Уфу попросту нет. Согласно сервису Яндекс.Расписание, на ближайшие даты по данному маршруту какие-либо предложения отсутствуют. Не получится в столицу Башкирии доехать и из ближайших сел: Федоровка, Садовое, Степной, Новый Зирган, Мамбетово.

Как сообщили корреспонденту Mkset на горячей линии «Башавтотранса» прямые рейсы из Уфы до Акъяра тоже «программа не показывает». Как и в соседние села. Сотрудница предположила, что в населённом пункте могут остановиться автобусы других направлений, однако для этого необходимо знать какие именно маршруты проходят через село. Судя по всему, если бы корреспондент пыталась выехать из Акъяра в Уфу на автобусах государственного перевозчика у нее ничего бы не получилось.

В Акъяре есть своя автостанция, однако и там корреспонденту подтвердили, что прямой автобусный рейс из села в столицу был отменен уже более года назад. По словам сотрудницы автовокзала, добраться до Уфы можно через Сибай.

Из Акъяра до Сибая.

На 19 июля, есть только два рейса до Сибая в 10:44 и в 17:55, стоимость билета составит от 357 рублей. Далее, из Сибая в Уфу сегодня отправляется три рейса в 7:30 и в 15:00. Последний рейс в Уфу осуществляется с пересадкой в Аскарово, она длится 13 часов. Так, автобус из Сибая в Аскарово прибывает в 17:30, а из Аскарово в Уфу отбывает только в 7 утра следующего дня. Общее время пути из Акъяра, а Уфу в таком случае составит более 23 часов

Фото:Из Сибая до Уфы

Например, в субботу ситуация практически идентичная. Разве что добавляется возможность доехать до Уфы из Сибая на поезде в 18:48, стоимость билетов от 1,5 тысячи рублей, а время в пути 12 часов и 5 минут.

Минимальная стоимость билета в выходной день из Акъяра до Уфы, с учетом пересадки, составит более 1 800 рублей, а время в пути — 13 часов и 48 минут.

В администрации Хабуллинского района, предположили, что причиной отмены прямого рейса мог стать небольшой спрос на услугу. Местных жителей могло не устроить не только скудное расписание, но и то, что автобус из села в столицу шел около 10 часов. И пассажиры предпочитали обращаться к частным перевозчикам. Когда конкретно решили упразднить маршрут точно ответить в администрации затруднились.

Собеседник Mkset в Башавтотрансе подтвердил, что пассажиропотока из Акъяра в Уфу — нет, так как по данному маршруту ездят такси. Кроме того, отметил, что работать по направлению у них нет оснований.

— Во-первых нет оснований работать на этом маршруте. Нет карт маршрутов. У нас есть федеральный закон и мы должны работать в соответствии с картами маршрутов, добавили в Башавтотрансе.

Официально, в компании, тему перевозок на данном маршруте оперативно прокомментировать отказались предложив отправить официальный запрос.

Поиск попутчиков через группы в ВК

Выбирая в пользу скорости, комфорта и меньшей стоимости билета жители предпочитают обращаться к частникам или же к обычным жителям, которые набирают попутчиков. В местных пабликах процветают группы по поиску попутчиков. Некоторые из них имеют узкую направленность — до Уфы и обратно. Если судить по количеству запросов в социальных сетях, то маршрут Акъяр-Уфа-Акъяр можно назвать одним из самых полярных среди жителей села. Стоимость билетов по данному направлению в среднем начинается от 900-1000 рублей.

Среди тех, кто ищет попутчиков есть как местные жители, так и службы такси. Погибший в ДТП водитель «Лады» работал в одной из данных служб.

Между тем, жители села Акъяр в социальных сетях соболезнуют семьям погибших, а некоторые просят прекратить таксистов отправляться в ночные рейсы.

— Таксисты когда вы прекратите ездить по ночам в дальнюю дорогу. Вы лучше отдохните. Выспитесь. Ведь на кану жизнь людей, которых не в чем не повинны. Вот что сегодня случилось. Возле Мелеуза 4.40утра.Будьте внимательно Ведь это и ваша собственная жизнь. Мы ведь тоже ездим. Ну как после этого, — пишет анонимный автор.

Не все согласны отказываться от ночных поездок. Из-за больших расстояний между населенными пунктами ночные поездки кажутся местным пока безальтернативными. А значит подобные аварии могут повторяться.

— До Уфы автобусов из Акьяра нет, а людям нужно в больницу, на обследование, на лечение, на работу в крайнем случае, а ночью выехали, утром уже в Уфе это удобно. Еще один плюс ночью автомобилей мало на дороге и соответственно вероятность ДТП меньше. Ответственные таксисты выезжающие ночью обязательно отдыхают как правило. Давайте отменим ночные выезды такси и кому будет от этого легче, — встала на защиту Зия Т.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы