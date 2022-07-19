Реальная зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%

Реальная зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%
Реальная зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%
Вчера, 12:44ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Формально за январь-март она увеличилась, но цены росли быстрее, сообщила начальник отдела государственной статистики Оксана Даянова.

Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий в Уфе за первые три месяца текущего года увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,8% и составила 57 836 рублей. Однако «учитывая индекс потребительских цен, темп роста реальной заработной платы составил 98,1%», сообщила Оксана Даянова.

Фото:скриншот

По уровню среднемесячной зарплаты Уфа находится на шестом месте среди городов-миллионников. Больше всего платят сотрудникам с Екатеринбурге – в cреднем 66 766 рублей. Второй по этому показателю – Красноярск (66 413 рублей). По величине среднемесячной зарплаты Уфу также опережают Новосибирск (60 591 рубль), Казань (59 415 рублей) и Нижний Новгород (59 371 рубль).

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