Реальная зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%

Средняя зарплата сотрудников крупных и средних предприятий в Уфе за первые три месяца текущего года увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,8% и составила 57 836 рублей. Однако «учитывая индекс потребительских цен, темп роста реальной заработной платы составил 98,1%», сообщила Оксана Даянова.
По уровню среднемесячной зарплаты Уфа находится на шестом месте среди городов-миллионников. Больше всего платят сотрудникам с Екатеринбурге – в cреднем 66 766 рублей. Второй по этому показателю – Красноярск (66 413 рублей). По величине среднемесячной зарплаты Уфу также опережают Новосибирск (60 591 рубль), Казань (59 415 рублей) и Нижний Новгород (59 371 рубль).