Один человек погиб в результате столкновения 4 машин на МКАД

Один человек погиб в результате столкновения 4 машин на МКАД
Один человек погиб в результате столкновения 4 машин на МКАД
Вчера, 17:12ОбществоФото: pxhere.com
На 22 километре МКАД столкнулись 4 автомобиля. В результате ДТП два человека получили ранения и один погиб.

В опубликованном Дептрансом Москвы ролике видно, что посередине трассы стоит машина. Перед ним останавливается ещё один автомобиль. Затем в заднюю машину врезается третье транспортное средство. После удара стоящие впереди машины разъезжаются в разные стороны и сталкиваются с другими, пишет iz.ru.

Также сотрудники Департамента транспорта сообщили, что из-за ДТП один автомобиль начал гореть. Всего же в аварии участвовало 7 машин.

Горящая машина потушена, сейчас на месте ДТП работают эксперты и экстренные службы. На трех полосах дороги образовался затор.

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