Мэр Уфы предложил установить на диких пляжах таблички с информацией об утонувших

По информации начальника управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова только в период с 17 июня по 17 июля от стихии удалось спасти 28 взрослых и 9 детей. Отмечается, что среди спасенных взрослых 8 — находились в нетрезвом состоянии, а 7 детей купались без присмотра. Так, Мавлиев попросил начальника УГЗ «более детально погрузиться» в этот вопрос.