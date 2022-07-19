ФИОП: стартап-студии создадут в РФ «фабрику» технологических компаний

Стартовал отбор университетских стартап-студий, который запустил Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Ожидается их открытие в 15 вузах к концу 2022 года. А к 2030 году их число будет насчитывать около 50.

Формирование и развитие стартап-студий является основным инструментом выполнения федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ежегодно до 2024 года из бюджета планируется выделять 1,5 миллиарда рублей на их поддержку. Об этом пишет newsnn.ru. Целью особой формы поддержки стартапов является массовый запуск новых предприятий, что позволяет студентам попробовать себя в роли бизнесмена с реальным проектом, средствами, возможностью заработать и распространить свое дело внутри учебного заведения в защищенных условиях. При этом университет может предложить студентам и поступающим в вузы карьерную траекторию и выполнение программы «Стартап как диплом». Бизнесмены смогут получить доступ к по-настоящему мотивированным и заинтересованным людям, потенциальным управляющим бизнес-проектами. У инвесторов открывается доступ к проверенным бизнес-командам с готовыми прототипами продуктов. Это поможет снизить риск ошибок в портфеле инвестиций. Председатель правления ФИОП Сергей Куликов отметил, что задачей программы и бизнеса является создание условий и инструментов, чтобы раскрыть потенциал молодых коллективов бизнесменов и изобретателей. Союз науки и предпринимательства обеспечит массовое создание стартапов, а также быстрое внедрение и коммерциализацию проектов. Как результат, страна получит «фабрику» технологических предприятий и новое поколение проактивных людей, которые способны материализовать будущее страны. Поучаствовать в отборе могут и отдельные образовательные организации высшего образования, и объединения нескольких вузов при участии иных юридических или физических лиц. Более подробно о документации конкурсного отбора и дополнительные материалы можно узнать на сайте организатора https://fiop.site/uss/. Отправить заявку можно с 22 июля текущего года. Тех, кто одержит победу в конкурсе, ждет подписание инвестиционного соглашения с ФИОП и предоставление поддержки в одной из нескольких форм.

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