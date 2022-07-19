Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о новой страшной аварии

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о новой страшной аварии
Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о новой страшной аварии
Вчера, 10:27ОбществоЭлина СайфрановаФото: Прокуратура Башкирии
Жуткое ДТП произошло сегодня ранним утром в Мелеузовском районе. Погибло четыре человека.

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал корреспонденту MKset второе подряд смертельное ДТП на дорогах республики. Депутат Госдумы РФ подчеркивает, что на фоне трагедии с четырьмя погибшим девушками в Бакалах данное происшествие «воспринимается эмоционально ещё острее».

— Тем серьёзнее нужно подходить к проблемам безопасности на дорогах даже когда проходит информационная волна от этих резонансных аварий. К сожалению, несчастья с гибелью людей случаются ежедневно, проблемы культуры вождения и иные причины окончательно не устранены, подчеркивает Динар Гильмутдинов.

Так, по мнению экс-главы ГИБДД по РБ, «государству есть над чем работать», а гражданам необходимо в этом содействовать, соблюдая «законы дорог».

Напомним, что трагедия произошла сегодня, 19 июля, ранним утром в Мелеузовском районе Башкирии, а именно на трассе Уфа-Оренбург. По информации ГИБДД Башкирии, столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Скончалось четыре человека. По предварительным данным прокуратуры Башкирии, водитель Ларгуса мог нелегально осуществлять пассажирские перевозки на маршруте Акъяр-Уфа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы