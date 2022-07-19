Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о новой страшной аварии

— Тем серьёзнее нужно подходить к проблемам безопасности на дорогах даже когда проходит информационная волна от этих резонансных аварий. К сожалению, несчастья с гибелью людей случаются ежедневно, проблемы культуры вождения и иные причины окончательно не устранены, подчеркивает Динар Гильмутдинов.