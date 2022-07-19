Bloomberg сообщил о крупной задолженности энергокомпаний ЕС

Bloomberg сообщил о крупной задолженности энергокомпаний ЕС
Bloomberg сообщил о крупной задолженности энергокомпаний ЕС
19 июля, 17:42ОбществоФото: pixabay.com
Согласно данным издания, на сегодняшний день задолженности энергетических предприятий ЕС превышают €1,7 трлн.

Bloomberg сообщает: Коммунальные и энергетические предприятия стран Евросоюза постоянно демонстрируют рост в накоплении долгов. К таким мерам они вынуждены прибегать для покрытия расходов жителей Европы.

Известно, что расходы граждан ЕС существенно возросли, что связано с ростом цен на нефть и газ, информирует Russian.rt.com.

Сообщается, что общий долг на данный момент составляет сумма, превышающая €1,7 трлн.

Ранее в прессу поступила информация о том, что общий счет за выход энергетического рынка Европы из кризиса зимой этого года может превысить отметку в $200 млрд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы