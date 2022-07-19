Bloomberg сообщил о крупной задолженности энергокомпаний ЕС

Bloomberg сообщает: Коммунальные и энергетические предприятия стран Евросоюза постоянно демонстрируют рост в накоплении долгов. К таким мерам они вынуждены прибегать для покрытия расходов жителей Европы.
Известно, что расходы граждан ЕС существенно возросли, что связано с ростом цен на нефть и газ, информирует Russian.rt.com.
Сообщается, что общий долг на данный момент составляет сумма, превышающая €1,7 трлн.
Ранее в прессу поступила информация о том, что общий счет за выход энергетического рынка Европы из кризиса зимой этого года может превысить отметку в $200 млрд.