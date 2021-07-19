ВЭБ.РФ удвоил объем выданных кредитов в I полугодии

За первые шесть месяцев текущего года ВЭБ.РФ поддержал ряд важных проектов на общую сумму 312,2 млрд рублей, сообщается в релизе госкорпорации, пишет ТАСС.
При этом если говорить о выданных кредитах в первом полугодии 2021 года, то они составили более 172 млрд рублей. Данный показатель существенно выше аналогичного прошлогоднего показателя (95,4 млрд рублей) — в 1,8 раза. Объем денежных гарантий составил более 140 млрд рублей — это, по словам представителей госкорпорации, вдвое больше показателя прошлого года (66,4 млрд рублей).
«Вложения в проекты промышленной сферы составили 178,2 млрд рублей. Свыше 12,1 млрд рублей — это инвестиции в инфраструктуру, сюда же необходимо отнести и проекты в городской экономике. Свыше 17,8 млрд рублей потрачено на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, сделанной в России», — подчеркнул первый заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский.
Топ-менеджер отметил, что целью ВЭБ.РФ по обновленной стратегии является направление в нынешнем году около 850 млрд рублей на поддержку экономики. А также компания планирует принять на себя обязательства по обеспечению новых проектов на сумму 750 млрд рублей.
«Новая стратегия определила шесть основных направлений, по которым и будет функционировать Группа „ВЭБ.РФ“. Речь идет о больших промышленных проектах, инфраструктуре, экспорте, МСП, информационных технологиях и инновациях, а также городской экономике», — добавил Цехомский.