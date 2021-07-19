ВЭБ.РФ удвоил объем выданных кредитов в I полугодии

При этом если говорить о выданных кредитах в первом полугодии 2021 года, то они составили более 172 млрд рублей. Данный показатель существенно выше аналогичного прошлогоднего показателя (95,4 млрд рублей) — в 1,8 раза. Объем денежных гарантий составил более 140 млрд рублей — это, по словам представителей госкорпорации, вдвое больше показателя прошлого года (66,4 млрд рублей).