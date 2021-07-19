В центре Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе

В центре Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе
В центре Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе
Сегодня, 19:43ОбществоАлександра КонстантиноваФото: пресс-служба УФССП по РБ
Деятельность кафе «Баракат» на улице Гоголя, 56, временно приостановлена. Как сообщила пресс-служба УФССП по РБ, заведение откроют только после устранения выявленных нарушений.

Надзорный орган выявил в кафе нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и подаче. К примеру, продовольственное сырье и пищевую продукцию загружали со стороны многоквартирного дома, где находятся входы в жилые помещения. Суд решил приостановить работу заведения на 30 суток.

В Ленинском районном отделении судебных приставов Уфы было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы посетили точку общепита и опечатали двери.

В ведомстве отметили, если владелец кафе устранит нарушения раньше 30 суток, то заведение откроют досрочно.

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