В центре Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе

Надзорный орган выявил в кафе нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и подаче. К примеру, продовольственное сырье и пищевую продукцию загружали со стороны многоквартирного дома, где находятся входы в жилые помещения. Суд решил приостановить работу заведения на 30 суток.