В центре Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе

Надзорный орган выявил в кафе нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и подаче. К примеру, продовольственное сырье и пищевую продукцию загружали со стороны многоквартирного дома, где находятся входы в жилые помещения. Суд решил приостановить работу заведения на 30 суток.
В Ленинском районном отделении судебных приставов Уфы было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы посетили точку общепита и опечатали двери.
В ведомстве отметили, если владелец кафе устранит нарушения раньше 30 суток, то заведение откроют досрочно.