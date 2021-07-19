В России предложили вакцинированным от COVID-19 давать дополнительные выходные

Данное предложение объяснили тем, что многие в первые дни после прививки чувствуют себя не очень хорошо. У некоторых наблюдается недомогание, повышение температуры и головная боль. Поэтому, чтобы человек не шел в таком состоянии на работу и предлагается подобная мера.