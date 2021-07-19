В России предложили вакцинированным от COVID-19 давать дополнительные выходные

В России предложили вакцинированным от COVID-19 давать дополнительные выходные
В России предложили вакцинированным от COVID-19 давать дополнительные выходные
Сегодня, 15:44ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Екатерина Чаплинская/1mediainvest.ru
Таким образом, у привитых будет возможность отлежаться в период недомогания после укола.

В Совете Федерации России предложили выдавать два дополнительных дня тем, кто прошел вакцинацию. Об этом сообщает «Москва21» сегодня, 19 июля.

Данное предложение объяснили тем, что многие в первые дни после прививки чувствуют себя не очень хорошо. У некоторых наблюдается недомогание, повышение температуры и головная боль. Поэтому, чтобы человек не шел в таком состоянии на работу и предлагается подобная мера.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие за прохождение вакцинации. По словам депутата Василия Власова, введение данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.

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