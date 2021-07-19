В Башкирии 140 млн рублей инвестируют в новый цех мясоперерабатывающего завода

В Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов инвестируют 140 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики на своей личной странице сегодня, 19 июля.
Эти деньги пойдут на создание нового цеха, который будет выпускать в 1,5 раза больше продукции и обеспечит 100 человек рабочими местами.
Глава республики намерен добиться в регионе увеличению доли готовых продуктов из местного мяса, так как сейчас, стало известно о том, что Башкирия стала лидером по производству мяса в стране.
Также республика стала первой в России по производству говядины.
Ранее глава республики посетил свиноферму, против которой активно выступали жители Башкирии. Ее запуск также является реализацией проекта строительству мясоперерабатывающего комплекса группы компаний «Таврос».