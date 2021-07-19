Уфимский подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Те обещали подростку большую зарплату за минимальные усилия. Парень, получив первую партию «белой смерти» с помощью «закладки», в последующем сам, стал оборудовать тайники с наркотиками. Вскоре он был пойман на месте преступления в момент передачи фотографий о местоположении тайников «заказчику».