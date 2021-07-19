Уфимский подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, 16-летний парень вышел на своих «работодателей» с помощью сети Интернет.
Те обещали подростку большую зарплату за минимальные усилия. Парень, получив первую партию «белой смерти» с помощью «закладки», в последующем сам, стал оборудовать тайники с наркотиками. Вскоре он был пойман на месте преступления в момент передачи фотографий о местоположении тайников «заказчику».
— Из оборудованных им «закладок» и при личном досмотре у подростка изъят 21 пакетик с наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере, — сообщили в ведомстве.
По факту покушения на сбыт наркотических средств через тайники было возбуждено уголовное дело. Подросток свою вину признал и вскоре предстанет перед судом. Молодому человеку может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ранее стало известно о еще одном случае, когда подросток предстал перед судом за убийство знакомого во время драки.