Уфимский подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Уфимский подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков
Уфимский подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков
Сегодня, 17:53ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Парню может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, 16-летний парень вышел на своих «работодателей» с помощью сети Интернет.

Те обещали подростку большую зарплату за минимальные усилия. Парень, получив первую партию «белой смерти» с помощью «закладки», в последующем сам, стал оборудовать тайники с наркотиками. Вскоре он был пойман на месте преступления в момент передачи фотографий о местоположении тайников «заказчику».

— Из оборудованных им «закладок» и при личном досмотре у подростка изъят 21 пакетик с наркотическим средством синтетического происхождения в крупном размере, — сообщили в ведомстве.

По факту покушения на сбыт наркотических средств через тайники было возбуждено уголовное дело. Подросток свою вину признал и вскоре предстанет перед судом. Молодому человеку может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о еще одном случае, когда подросток предстал перед судом за убийство знакомого во время драки.

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