Российские производители готовы обеспечить транспорт «убийцами коронавируса»

Горячая новость от 13 июля — первый регион России ограничил работу транспорта из-за новой волны COVID. По выходным дня автобусы будут стоять на приколе — так решил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Республики Тыва, пишут «Новые известия».
«Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
И власти Тывы можно понять: общественный транспорт — один из главных «распространителей» заразы. При этом разного рода санитарные меры, как с горечью говорят специалисты, в переполненных салонах автобусов или вагонах метро совершенно бесполезны! Можно сколько угодно протирать спиртом поручни и сиденья, даже мыть полы антисептиком, но уже и школьники младших классов знают, как распространяется коронавирус — воздушно-капельным путем, от человека к человеку. Чихнул заражённый в закрытом помещении — жди беды для всех присутствующих.
Можно ли уменьшить угрозу заражения в общественном транспорте?
Можно! Как минимум полтора года об этом не устают повторять российские эксперты-инфекционисты и производители приборов рециркуляции и обеззараживания воздуха.
Скажем сразу: специально изобретать эти устройства и налаживать их выпуск в пожарном режиме уже не нужно. Есть и сами приборы разной мощности, и заводы, готовые наращивать производство.
— Вирус легко убивается ультрафиолетом. — говорит Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — В вагонах метро или там, где малопроветриваемая душная атмосфера, где скапливается много влаги, есть смысл устанавливать вентиляцию и обеззараживание воздуха.
На самом деле на транспорте системы обеззараживания воздуха уже применяются, но не везде, а только в самолётах, напоминает эксперт ОНФ, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. На воздушных судах и раньше стояли подобные системы. Теперь иностранные авиакомпании её усилили. Отзывы все положительные.
— Наши специалисты летали и говорят, что воздух рециркулирует. Через каждые 3 минуты обновляется весь объём воздуха. — свидетельствует Прохоренко. — В плане рециркуляции воздуха в тесном помещении, где у людей нет возможности соблюдать дистанцию, и в любом случае дышат они этим воздухом все вместе, такие меры оправданы.
Николай Прохоренко знает об успешном опыте применения такого оборудования и в медучреждениях. В одной израильской больнице поставили сразу рециркуляторы и ультрафиолетовые обеззараживатели в местах, где медперсонал переходит из корпуса в корпус, в местах, где приборы можно держать постоянно включенными. Заболеваемость медработников оказалась на порядок ниже, чем в других госпиталях и больницах. Соответственно, передача вируса была минимизирована.
Врач-эпидемиолог Александр Апт выступает за обеззараживание транспорта и других общественных мест. Коллективный иммунитет пока не достигнут, поэтому кроме пассивной защиты — масок и социальной дистанции — сейчас как никогда нужны меры по борьбе с вирусом в местах скопления людей. Это в первую очередь относится к транспорту:
— Безусловно! Я работаю в институте, где несколько респираторных клиник, разумеется, ультрафиолет надо включать и утром, и вечером, хорошо бы и днём. Вирус очень чувствителен к нему, фантастически чувствителен. Рециркуляция с использованием ультрафиолета — это всё разумные и полезные меры, в том числе и в общественном транспорте.
Саратовский электромеханический завод «РЭМО» запустил в разработку приборы рециркуляции воздуха в 2019 году. К февралю 2020 года вышли на серийный выпуск. Уже в марте производителей, занимающихся темой обеззараживания воздуха, начали обхаживать местные власти.
— Не только в части рециркуляторов. — говорит директор предприятия Аркадий Волошин. — Был дефицит масок, дезинфицирующих жидкостей, перчаток… Губернатор, глава регионального правительства собирали, просили увеличить мощности, обещали, что всё это надолго.
Конструкция любого рециркулятора достаточно простая. Это ультрафиолетовая лампа с электроникой, чтобы она горела, и вентиляторы, которые через лампу прогоняет воздух. Дизайн прибора может быть разным, они могут быть покрупнее, помощнее и помельче, пошумнее и потише, но самое главное в рециркуляторе воздуха — лампочка. На рынке множество ламп самых разных производителей. Увы, встречаются и откровенные подделки. Использование правильной лампы — залог успеха! Иначе, толку от прибора будет ноль.
— Это можно узнать с помощью достаточно дорогого прибора — ультрафиолетового спектрометра. Я был в Саратове на заводе и увидел, что они купили этот дорогущий прибор. С его помощью они отбраковывают большое количество бракованных ламп. С виду они выглядят точно так же, а бактерии и вирусы не убивают. Я не знаю про другие заводы, но то, что завод «РЭМО» использует спектрометр — это им огромный плюс.- говорит технический эксперт и известный блогер Алексей Надеждин.
За время пандемии появилось много производителей, которые перестроились «на ходу», и стали выпускать продукцию «гаражным способом». Часто страница в интернете у таких производителей есть, а продукта нет. Серьёзных предприятий не больше десятка-двух, подтверждает Аркадий Волошин:
— Мы, конечно, в этой области не считаем себя лидерами. Есть несколько компаний, которые пришли раньше нас на это поле, несколько лет работают в сфере медоборудования. У них в линейке продукции давно есть приборы для обеззараживания воздуха. Это мощные предприятия, которые занимаются этим давно. С ними конкурировать сложно, но в какой-то мере у нас получается.
Однако никакого регулирования рынком приборов рециркуляции и обеззараживания воздуха в стране не было и нет. Нет и понимания того, куда этот рынок движется. «Законодателем мод» на рынке медоборудования был и остаётся Роспотребнадзор.
В начале года это ведомство издало целый ряд нормативных документов, противоречащих друг другу. Неразбериха продолжается до сих пор, хотя с точки зрения верховенства закона, ситуация абсолютно ясная. Есть санитарные правила, в которых перечислены мероприятия, направленные на борьбу с инфекцией. Обеззараживание воздуха входит в их число. Это документ прямого действия, которые даже не предполагает трактовки.
Неоднократно руководители заводов, выпускающих рециркуляторы и другие приборы по обеззараживанию воздуха, обращались в Роспотребнадзор и просили санитарные власти разъяснить, в каких помещениях приборы по очистке воздуха устанавливаются в обязательном порядке, а в каких — нет. Например, ситуация в школах удручающая, но все зависит от директора. В одних школах рециркуляторы стоят в каждом классе, в других — пара приборов на всю школу, в третьих их нет вообще. Почтовые отделения, куда ходят в основном пенсионеры, то есть, люди из группы риска, не оснащены такими приборами. Далеко не все МФЦ, отделы соцзащиты или даже пункты по вакцинации могут похвастаться свежим, очищенным от бактерий и вирусов воздухом. Роспотребнадзор хоть и говорит — ставить, но система контроля не налажена.
Например, в ответ на один из запросов управление Роспотребнадзора по Саратовской области так и ответило: «в методических рекомендациях вопросы использования в объектах транспорта обеззараживателей воздуха не предусмотрены».
«Новые Известия» тоже обратились и в Роспотребнадзор, и в Министерство транспорта, и в Министерство здравоохранения.
Быстро пришел ответ только из Минздрава, и то только потому, что «вопросы, указанные в вашем запросе находятся в компетенции Минтранса, Дептранса и Роспотребнадзора». Остальные ведомства хранят молчание.
Между тем в Ульяновске, Челябинске, Якутии и Кирове транспорт оснастили рециркуляторами воздуха.
Во многих регионах весь транспорт частный. Перевозчики хоть и «проявляют интерес», но тратиться на гигиенические новшества не спешат, поскольку покупать оборудование прямого указания от властей нет. Но отговорка про «частный транспорт» критики не выдерживает! Маршруты разыгрываются на конкурсах. Предприниматель, забирая маршрут, обязуется выполнять требования властей — и частоту движения, и выбранный тип транспортного средства, и многие иные условия. Что мешает включить требование об обязательном обеззараживании воздушной среды?
Николай Прохоренко считает, что системы обеззараживания воздуха в общественном транспорте должны быть даже более серьёзными, чем в самолётах. В вагоне метро или автобусе двери постоянно открываются и закрываются, люди постоянно меняются, входят в салон и выходят из него. Технические решения и будут не однозначными, но если захотеть, сделать можно все. На круг по всей стране это, может быть, и большие деньги, но посильные.
Эксперт по экономике здравоохранения Лариса Попович не согласна. Она верит в коллективный разум властей:
— Для транспорта я думаю, что это не тяжелая нагрузка. Это не повлечет увеличение стоимости транспорта. Правительство делает всё, чтобы все мероприятия профилактического характера не увеличивали себестоимость для граждан. Надеюсь, так и будет.
Пока власти не могут определиться, что для них важнее, здоровье граждан или гипотетическая вероятность повышения тарифов, производители не хотят и не могут ждать, когда родина решит, нужна ли ей их продукция. Компании взяли кредиты, создали новые рабочие места, вложились в оборудование… Предприниматели не готовы сидеть и ждать у моря погоды, тем более что они убеждены в пользе своей продукции. Во всем мире в операционных и перевязочных всегда стояли приборы, основанные на обеззараживающих свойствах ультрафиолета. После начала пандемии об этом вспомнили, правда, видимо, не в России:
— У нас уникальный случай — в этом Россия оказалась в этом сегменте в лидерах. Мы поставляем свои приборы в США, есть поставки в Латвию и Литву, пробная партия отправлена во Францию. Собираемся поставлять в Чили. Кроме нас, в Европу поставляют производители из Ярославля. Сложилась уникальная ситуация — реальное импортозамещение. Весь спрос в стране может быть обеспечен российскими производителями. — уверен Аркадий Волошин.
Но вопрос в том, что медлить с решениями регуляторов уже нельзя, — слишком быстро и масштабно наступает коронавирус новой формации.
Ковид — это вызов, это, по сути, война! А на войне решения надо принимать быстро и, зачастую, не оглядываясь. Российские власти показали на деле, что в сложные моменты так все и решалось. Но вот сегодня, бросив все силы на вакцинацию (безусловно, важнейший вопрос!) во всем остальном как-то стали действовать «как в обычной жизни», долго и нерешительно. Вирус этого не прощает!
Поэтому заканчивать статью приходится на отнюдь не оптимистичной ноте.
«В республике Тыва уже зафиксирован факт циркулирования особо заразных штаммов коронавируса — британского и индийского, при которых течение болезни проходит особенно тяжело и с осложнениями, в большинстве случаев заражение завершается летальным исходом. Если количество заразившихся данными штаммами увеличится, то республика столкнется с непредвиденными последствиями. Уже сейчас система здравоохранения работает на пределе своих сил», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.
КСТАТИ
Использование приборов для очистки воздуха в общественных местах и на транспорте не ограничится пандемией коронавируса, которая рано или поздно закончится. Приборы успешно убивают и другие виды инфекций — от сезонного гриппа до ОРВИ. Наверное, не случайно понимающие граждане разместили петицию к властям России на известном портале Чейнж. орг. следующего содержания:
Спросите себя:
— Какие меры государство и бизнес предпринимают для защиты здоровья граждан в общественном транспорте?
— Какое количество населения пользуется услугами общественного транспорта ежедневно и ежечасно?
— Много ли пассажиров носят маски, используют антисептики в постоянном режиме? Кто-то время от времени снимает маску, а кто-то уже перестал носить её из-за жары.
— Часто ли вы видите, как регулярно проводится обработка общественного транспорта на конечных остановочных пунктах маршрутов? Можно ли считать такие обработки эффективными?
Каждый день миллионы людей пользуются общественным транспортом в разных городах страны. И в нем нет систем очистки воздуха, практически нет эффективной вентиляции. Что означает просто зашкаливающие риски заражения: достаточно одного больного — и десятки, сотни людей рискуют заболеть и разнести вирус дальше. Это происходит каждый день!
Есть хорошее решение, которое используется уже более 100 лет — убивать вирус в закрытых помещениях с помощью рециркуляторов воздуха, внутри которых установлены специальные бактерицидные лампы с длиной волны 254 нм.
Ультрафиолетовые приборы убивают вирусы и бактерии. Они должны работать в постоянном режиме в присутствии людей, и более того, они должны использоваться повсеместно в закрытых помещениях! Не формально, «для прохождения проверки», а в строгом соответствии с руководящими документами эпидемиологов и вирусологов. Сейчас их установлено слишком малое количество. Их нечасто покупают домой, хотя, например, фильтры для воды есть почти у всех.
Таких приборов должны быть десятки, сотни тысяч, они должны быть в каждом закрытом помещении, где есть люди., но их не всегда устанавливают и включают в общественных местах — кафе, заведениях, госкомпаниях.
Сегодня рециркулятор в заведении должен стать таким же привычным атрибутом, как, например, кулер с водой.
Есть распоряжение о том, что рециркуляторы должны находиться во всех общественных местах (п. 12 распоряжения).
Главная проблема — их нет в самом «сложном» месте — общественном транспорте и такси, там, где они больше всего нужны!..
Складывается ощущение, что сейчас Роспотребнадзор как будто на стороне транспортного бизнеса, а не на страже здоровья граждан…
Наличие обеззараживателя воздуха в помещении с людьми — это немного непривычная, но «новая норма». Мир после пандемии не будет прежним — мы слышим эту фразу постоянно. Обязательное обеззараживание воздуха и есть одно из проявлений «постпандемийного мира».
1. Требуем ввести в обязательное требование оборудовать общественный транспорт и такси приборами для обеззараживания воздуха.
2. Требуем добиться выполнения существующего требования о наличии и эксплуатации во всех общественных помещениях приборов для обеззараживания воздуха и строго контролировать игнорирование таких требований.
3. Требуем запланировать бюджетные расходы для выполнения этих требований.
На сегодняшний день петицию подписали около трех тысяч человек. И этого, увы, мало, чтобы власти заметили требования граждан.