Россиянам разрешили жечь траву на своих участках

МЧС и Правительство России подготовили соответствующий проект постановления.
Он гласит о том, что теперь, индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках можно сжигать сухую траву, ветки и другую растительность. Но участок открытого огня должен быть не менее 15 метров от жилых и прочих построек.
Разведение огня в бочках и мангалах разрешается не ближе 10 метров от строений.
Напомним, что ранее с 1 января 2021 года начали действовать новые противопожарные правила. Теперь сжигать мусор, траву, листву и другие отходы необходимо не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки.