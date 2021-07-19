Россиянам разрешили жечь траву на своих участках

Россиянам разрешили жечь траву на своих участках
Россиянам разрешили жечь траву на своих участках
Сегодня, 17:24ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Однако садоводам придется соблюдать некоторые правила.

МЧС и Правительство России подготовили соответствующий проект постановления.

Он гласит о том, что теперь, индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках можно сжигать сухую траву, ветки и другую растительность. Но участок открытого огня должен быть не менее 15 метров от жилых и прочих построек.

Разведение огня в бочках и мангалах разрешается не ближе 10 метров от строений.

Напомним, что ранее с 1 января 2021 года начали действовать новые противопожарные правила. Теперь сжигать мусор, траву, листву и другие отходы необходимо не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки.

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