Россиянам разрешили жечь траву на своих участках

Он гласит о том, что теперь, индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках можно сжигать сухую траву, ветки и другую растительность. Но участок открытого огня должен быть не менее 15 метров от жилых и прочих построек.