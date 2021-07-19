Партия пенсионеров заверила в ЦИК список кандидатов в Госдуму

Партия пенсионеров заверила в ЦИК списки кандидатов в депутаты Государственной думы. Она будет представлена 278 кандидатами по единому федеральному списку и 194 одномандатниками.

Как считает политолог Виктор Потуремский, Партия пенсионеров является системной политической партией, способной конкурировать с другими политическими игроками. Об этом пишет rostovgazeta.ru. «Тезисы, указанные в программе, вне сомнений, найдут поддержку далеко за пределами группы пенсионеров и предпенсионеров, что представляет большую важность», — считает эксперт. В Челябинской области четверо из пяти кандидатов — медицинские работники. В число представителей партии в Омске попали врачи, преподаватели и общественные деятели. Необходимо отметить, что в их числе есть как граждане пожилого возраста, так и представители молодежи. В Прикамье Партию пенсионеров поддерживает несколько тысяч жителей и она одна из первых заверила списки кандидатов в местном избиркоме. По словам руководителя регионального отделения партии Михаила Орды, в Красноярском крае у «пенсионеров» имеются все шансы возглавить силы левого фронта в регионе. Как полагает эксперт, в настоящее время в России отмечаются конфликты между партиями левого толка, что обуславливает потерю их позиций. По этой причине множество россиян будут готовы проголосовать за авторитетных членов Партии пенсионеров. Лидер партии в Приморском крае Юлия Толмачева рассказала, что Партия пенсионеров занимает вторую позицию в Дальневосточном регионе и ежедневно привлекает в свои ряды новых сторонников. Предстоящие выборы имеют цель показать, что в стране есть политическая сила, принимающая логичные и понятные решения по повышению качества жизни людей. Партия намерена работать над тем, чтобы в России были соблюдены принципы социальной справедливости. «В списках Партии пенсионеров нет звезд эстрады, блогеров, „героев“ соцсетей, вышедших в тираж экс-губернаторов. Но есть люди, прославившиеся своими трудами», — сказал глава президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.

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