Обследования жителей Башкирии выявили рост подозрений на злокачественные опухоли

Акция «Здоровая республика - здоровый регион» проводит диспансеризацию, диагностику, а также вакцинацию населения. С начала акции «Поезд здоровья» специалисты курсируют по 6 направлениям, охватывающим всю Башкирии и успели осмотреть более 35000 человек. Проект будет работать до октября 2021 года.
По данным на на 6 июля с начала акции было выявлено 205 подозрений на онкозаболевания. За это время 158 специалистов выявили не только подозрения на злокачественные образования, у 167 жителей заподозрили сахарный диабет, у 26 жителей подозревают туберкулез, артериальную гипертензию выявили у 780 человек.
Промежуточное значение 226 человек, направленных на дообследование было озвучено 9 июля. По последним обнародованным данным Минздрава Башкирии на сегодня число жителей Башкирии, которые могут получить диагноз рак – 259 человек.