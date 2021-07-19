Обследования жителей Башкирии выявили рост подозрений на злокачественные опухоли

По данным на на 6 июля с начала акции было выявлено 205 подозрений на онкозаболевания. За это время 158 специалистов выявили не только подозрения на злокачественные образования, у 167 жителей заподозрили сахарный диабет, у 26 жителей подозревают туберкулез, артериальную гипертензию выявили у 780 человек.