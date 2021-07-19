На фестивале «Таврида-АРТ» проведут форум «Россия — страна возможностей»

На фестивале «Таврида-АРТ» проведут форум «Россия — страна возможностей»
На фестивале «Таврида-АРТ» проведут форум «Россия — страна возможностей»
Сегодня, 15:39ОбществоФото: tavrida.art
В сентябре в рамках фестиваля «Таврида-АРТ» состоится форум «Россия — страна возможностей». Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на форуме «Территория смыслов».

ТАСС сообщает, что мероприятие перенесли на осень — ранее его проведение планировали 27–27 июня, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации оно состоится 8–12 сентября. По словам Кириенко, пока форум «Россия — страна возможностей» планируют совместить с крымским фестивалем «Таврида-АРТ», который будет проводиться четыре дня. В качестве места проведения была выбрана бухта Капсель.

Он подчеркнул, что при организации и проведении мероприятия будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для обеспечения безопасности участников. По словам Кириенко, предварительно в постоянном режиме планируют разместить около шести тысяч участников. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то организаторы откроют двери для всех желающих, в противном случае мероприятие будет закрытым. Однако на фестивале ждут всех авторов проектов — победителей конкурса «Россия — страна возможностей».

В рамках форума запланирована обширная программа, в том числе торжественное награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, образовательные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Также будет вестись онлайн-трансляция, которую смогут посмотреть все россияне. В смене «Россия — страна возможностей» принимают участие триста пятьдесят человек из числа участников проектов площадки.

Необходимо отметить, что еще в начале весны идею проведения форума одобрил наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе главы государства Владимира Путина.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится шестой год подряд. Ранее, до 2018 года, его проводили во Владимирской области. С позапрошлого года площадку перенесли в Мастерскую управления «Сенеж» в Московской области.

Организуют мероприятие Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей». Образовательным партнером является национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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