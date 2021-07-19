На благоустройство Башкирии потратят 89 млн рублей

На благоустройство Башкирии потратят 89 млн рублей
На благоустройство Башкирии потратят 89 млн рублей
Сегодня, 14:45ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Деньги поделят пять районов и один город республики.

Распоряжение о выделении 89 миллионов рублей на благоустройство, было подписано главой республики Радием Хабировым и опубликовано на портале правовой информации.

Текст документа гласит о том, самое большое количество средств будет направлено в город Сибай. Всего на благоустройство им выделяется 27 миллионов рублей. Также средства поступят на счет Белорецкого, Благовещенского, Давлекановского и Зилаирского районов. Меньше всего средств выделяется Учалинскому району — всего 1 322 680 тысяч рублей.

Также сообщается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства республики.

В рамках работ будут заменены инженерные сети и дорожное полотно. Средства были выделены победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и поселениях.

Ранее стало известно о том, что на ремонт тоннеля на Проспекте Салавата Юлаева потратят 19 млн рублей.

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