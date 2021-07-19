На благоустройство Башкирии потратят 89 млн рублей

Текст документа гласит о том, самое большое количество средств будет направлено в город Сибай. Всего на благоустройство им выделяется 27 миллионов рублей. Также средства поступят на счет Белорецкого, Благовещенского, Давлекановского и Зилаирского районов. Меньше всего средств выделяется Учалинскому району — всего 1 322 680 тысяч рублей.