Вузы ежегодно тратят колоссальные деньги на создание комфортной научной среды для студентов. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко рассказал, как вузу удается сохранять высокий уровень образования, когда денег, выделяемых бюджетом, не хватает на все нужды.

Только за последние 10 лет на территории Санкт-Петербургского горного университета построили более 120 тысяч кв. метров и реконструировали свыше 160 тысяч кв. метров аудиторий, лабораторий, оснащенных современным научным оборудованием, и общежитий для студентов, пишет rg.ru. Как отмечает Литвиненко, одной материальной базы недостаточно, чтобы воспитать профессионала, поэтому для обучающихся изначально создается конкурентная среда. Лучшие живут в лучших условиях. Им доступна стажировка в зарубежных вузах-партнерах, а производственную практику они проходят на базе крупнейших отечественных нефтегазовых и горнорудных предприятий. «Наша задача — показать молодым людям, что наука — это интересно. Ведь они — наше будущее, наш золотой фонд, в создании и развитии которого университет крайне заинтересован», — сказал Литвиненко. При этом жесткие требования предъявляются и к преподавательскому составу — они должны участвовать в научной деятельности и обладать высокими профессиональными компетенциями. Так, научные статьи в квалифицированных изданиях — это показатель научного результата, достичь которого можно только при возможности вести исследования и внедрять их на практике в производство. В горном сейчас есть пять научных центров, где работают ученые вуза. Однако, если говорить о воплощении такого научного потенциала в жизнь, то одних только бюджетных средств на весь комплекс мероприятий недостаточно. Поэтому около 7 тысяч студентов спонсируются профильными предприятиями. В частности, «ФосАгро» выделяет ежегодно по 200 тысяч рублей на одного студента, а четырехлетняя программа для аспиранта обходится в свыше 9 млн рублей. Литвиненко отмечает, что, помимо «ФосАгро», в перспективную молодежь вкладывают «Роснефть», «Газпром», Русская медная компания, «Титан», Caterpillar, Schneider Electric, Orica, Total, Marubeni. И как результат — горный университет уже четыре года входит в топ-20 международного предметного рейтинга по направлению «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» британской компании QS. Она учитывает результаты практически 1000 горнопромышленных вузов по всему миру. «Это следствие совместных усилий и наших научно-педагогических работников, и сотрудников компаний — наших бизнес-партнёров», — сказал Литвиненко.

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