Корпорация МСП предложила снизить административное давление на предпринимателей

Корпорация МСП разработала ряд предложений, которые могут изменить порядок и строгость наказания бизнеса. Организация по развитию малого и среднего предпринимательства выступает за смягчение административной ответственности за допущенные недочеты.

«Опора России» и частные предприниматели уже выступили с поддержкой инициативы, пишет rostovgazeta.ru. «Предлагается давать организациям право на ошибку, если нарушение не повлекло причинение вреда. В этом случае должны назначать предупреждение и давать возможность устранить нарушение без штрафа», — говорится в составленном документе. В одном из блоков говорится, что штрафы не должны суммироваться за каждый документ, сотрудника или товар. Также эксперты предложили разработать дифференцированный размер штрафа в зависимости от категории бизнеса. Микропредприятие должно платить не больше ¼ максимального размера штрафа, а малое предприятие — не больше ½. Это связано с тем, что за одинаковые нарушения предусмотрено одинаковое наказание, однако не учитывается существенная разница в доходах компаний. Помимо этого, Корпорация МСП предлагает запретить привлекать к ответственности юрлицо и его должностных лиц за одно и то же нарушение. По их мнению, нести наказание должен кто-то один. Председатель Саратовского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталия Панферова назвала предлагаемые инициативы справедливыми. «Предложения отражают саму суть контрольно-надзорной деятельности — предотвращать, а не карать», — отметила она. По словам ресторатора Александра Котюсова, он лично сталкивался с проблемами, на которые направлены новые инициативы. Например, при трудоустройстве иностранных граждан у работодателя есть всего трое суток, чтобы подготовить на такого сотрудника все необходимые бумаги. По его мнению, этого времени часто бывает недостаточно, поэтому приходится платить штраф. На одного человека это 400 тысяч рублей, а если таких сотрудников было пятеро, то отдать придется сразу два миллиона.

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