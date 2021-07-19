Гибель пчел, предложение о сквере и диагностика населения. Итоги дня в Башкирии

Гибель пчел, предложение о сквере и диагностика населения. Итоги дня в Башкирии
Гибель пчел, предложение о сквере и диагностика населения. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:55ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 19 июля 2021 года.

Башкирия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге продолжительности жизни в Приволжского федерального округа (ПФО). Башкирия на четвертой с конца позиции в списке регионов ПФО с показателем 70,36 года. Худший результат в ПФО показал Пермский край – 69,7 лет, между ним и Башкирией оказались Оренбургская область с показателем 69,7 лет и Нижегородская область, там ожидаемая продолжительность жизни составила 70,33 лет.

В Башкирии вновь фиксируют массовую гибель пчел. Жалобы поступили из шести районов республики: Аургазинского, Ермекеевского, Шаранского, Стерлитамакского, Гафурийского и Мелеузовского.

Жители Уфы обратились к главе республики с просьбой создать зеленый сквер перед Дворцом спорта. Обращения они оставили на личной странице Радия Хабирова. По словам местных жителей, сейчас площадь представляет собой огромную парковку для фур и автомобилей, и свалку мусора.

С начала акции «Здоровая республика - здоровый регион» в Башкирии было выявлено 205 подозрений на онкозаболевания. За это время 158 специалистов выявили не только подозрения на злокачественные образования, у 167 жителей заподозрили сахарный диабет, у 26 жителей подозревают туберкулез, артериальную гипертензию выявили у 780 человек.

Башкирия поднялась с седьмого на первое место в рейтинге российских субъектов по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» по итогам второго квартала 2021 года. Всего в проекте участвуют 113 предприятий республики.

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