Гибель пчел, предложение о сквере и диагностика населения. Итоги дня в Башкирии

Башкирия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге продолжительности жизни в Приволжского федерального округа (ПФО). Башкирия на четвертой с конца позиции в списке регионов ПФО с показателем 70,36 года. Худший результат в ПФО показал Пермский край – 69,7 лет, между ним и Башкирией оказались Оренбургская область с показателем 69,7 лет и Нижегородская область, там ожидаемая продолжительность жизни составила 70,33 лет.