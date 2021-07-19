ЕР при поддержке правительства разработала меры стабилизации цен на борщевой набор

“Единая Россия”, заручившись поддержкой правительства, руководителей регионов и крупных продовольственных сетей, планирует внедрить комплекс мер по снижению цен на сезонные овощи. Итоги такой деятельности будут подведены через две недели.

Как сообщает nashgorod.ru, в первую очередь партия предлагает стабилизировать цены на так называемый борщевой набор: лук, капусту, морковь, свеклу и картофель, которые россияне регулярно покупают для приготовления популярного блюда. Помимо этого, планируется урегулировать цены на помидоры и огурцы. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе совещания, посвященного проблеме подорожания овощных культур в стране, отметил, что за прошедшие выходные были изучены цены на сельскохозяйственную продукцию во всех регионах. От регионов, в свою очередь, поступили рекомендации, направленные на сдерживание роста цен на сезонные овощи. Андрей Турчак подчеркивает, что конечной целью применения всех мер должно стать именно снижение стоимости продуктов первой необходимости. Для решения данной проблемы на государственном уровне была создана рабочая группа под руководством депутата партии и заместителя председателя Государственной думы Алексея Гордеева. В состав рабочей группы включили представителей региональных органов власти, членов “Единой России” и руководство сетевых магазинов. Объединения с аналогичным составом начнут работать во всех субъектах РФ. Гордеев подчеркнул, что правительству уже передано предложение о заключении соглашения на стабилизацию цен на сезонные овощи на доступном для россиян уровне. Соглашение между производителями сельхозпродукции и сетевыми магазинами поможет зафиксировать цены на приемлемой отметке. А отвечать за стоимость овощей в каждом конкретном регионе будут их главы. Гордеев также считает необходимой организацию поставок сезонных овощей от сельхозпроизводителей напрямую на городские рынки и фермерские ярмарки. Если торговля будет вестись напрямую, без посредников, в течение всего сезона урожая этого года, это позволит сдерживать цены на доступном уровне. Кабмин одобрил инициативу об увеличении числа фермерских ярмарок и контроле за ценообразованием в сетевых магазинах розничной торговли. Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что ранее, еще в конце прошлого года, правительство уже предлагало увеличить число сезонных ярмарок в регионах. На данный момент такую идею поддержали 77 субъектов РФ. Абрамченко ожидает, что в ближайшее время все российские регионы присоединятся к данной инициативе при участии Министерства промышленности и торговли. Как сообщает официальный сайт “Единой России”, на данный момент правительство уже активно отслеживает цены сезонных овощей на уровне регионов. Абрамченко обратилась к Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли, призывая ведомства активнее организовывать ярмарочную торговлю. “В Башкортостане поступают обращения граждан с жалобами о подорожании ряда социально значимых продуктов. В связи с этим активистами партийного проекта «Народный контроль» были проведены рейды по торговым точкам с целью мониторинга ценообразования. Такие мероприятия прошли в Абзелиловском, Баймакском, Альшеевском, Фёдоровском, Стерлитамакском, Янаульском районах и городах Уфа, Сибай, Салават, Октябрьский. Для стабилизации цен на продукты питания постоянно принимаются различные меры. Мы регулярно следим за ценами на продукты, чтобы не допустить их необоснованное повышение. Рост цен на продукты является важной проблемой, касающейся каждого жителя страны. Борщевой набор из свежих овощей имеет регулярный спрос, и важно, чтобы цены на данную продукцию были доступными для граждан, а в осенний сезон имели низкую цену, чтобы была возможность приобрести морковь, лук, картофель, свеклу, капусту и другие овощи, чтобы сделать запасы на зиму”, - сказал депутат Госдумы от Башкортостана, кандидат Рафаэль Марданшин.

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