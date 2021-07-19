Демографическая беда: смертность резко растет, рождаемость быстро падает

Рождаемость в России за последние пять лет снизилась на четверть, при этом существенно выросло число детей-инвалидов.

Росстат опубликовал данные по рождаемости в России. Эксперты отмечают тенденцию, которая характерна для демографической ямы, — низкую рождаемость. В частности, с 2015 года рождаемость в стране снизилась более чем на четверть (1,94 млн детей против 1,44 млн). При этом почти на 100 тыс. выросло количество детей-инвалидов (с 605 тыс до 704 тыс). И это на фоне увеличения маткапитала, нацпроекта «Демография», льготных ипотек и других кампаний для поддержки рождаемости. Во многом эта ситуация была предсказуема, из-за «проклятых 90-х». Так, сейчас в силу входит поколение времен Ельцина, когда был страшный провал по рождаемости. При среднем возрасте первых рождений у матерей в 26-28 лет сейчас рожают женщины, родившиеся в 1994 году. Поэтому закономерно, что этот провал будет идти еще не меньше 10 лет, если за предстоящее десятилетие чего-нибудь не случится. При этом рост числа детей-инвалидов — явление пока не совсем осознанное. В этом контексте эксперты считают, что власть должна максимально постараться сберечь то население, которое сейчас проживает на территории России. Подробнее — в аналитике «Новых известий». Напомним, в начале этого года глава республики Радий Хабиров раскритиковал доклад министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой. В документе, посвященном Году здоровья, не было планов по сокращению смертности, а это, по словам главы республики, ключевая цель в 2021 году. Ведомствам было поручено изучить факторы, повлиявшие на смертность, и подготовить план по снижению смертности в республике. Mkset разбирался, почему этот показатель оказался так важен в 2021 году в Башкирии, и что с ним происходит за последние годы

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