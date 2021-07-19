Больница в Дюртюли получила новый рентгеновский комплекс стоимостью 11 млн рублей

— Это удобно врачу для сравнения в динамике. К тому же лаборанту больше не нужно возиться с пленками — проявлять, сушить. Это дает экономию времени, можно обследовать больше пациентов. В результате можно выявить болезнь на ранних стадиях и соответственно начать лечение.