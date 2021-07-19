Больница в Дюртюли получила новый рентгеновский комплекс стоимостью 11 млн рублей

Современный цифровой рентгеновский комплекс «Диаком» установили в хирургическом корпусе Дюртюлинской центральной районной больницы Башкирии. Стоимость оборудования, приобретенного по нацпроекту «Здравоохранение», составила более 11 млн руб.
Новая техника имеет ряд преимуществ по сравнению с прежней. В частности, установка более безопасна, обладает низкой лучевой нагрузкой и снабжена современным программным обеспечением для анализа результатов исследования.
По словам главврача Дюртюлинской ЦРБ Айдара Хаматова, аппарат позволяет легко и быстро получать диагностические изображения высокого качества, причем изображение можно увеличивать для более детального рассмотрения снимка, которые хранятся в электронном виде.
— Это удобно врачу для сравнения в динамике. К тому же лаборанту больше не нужно возиться с пленками — проявлять, сушить. Это дает экономию времени, можно обследовать больше пациентов. В результате можно выявить болезнь на ранних стадиях и соответственно начать лечение.
Напомним, нацпроект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.