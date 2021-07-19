Башкирия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге продолжительности жизни в ПФО

Данные по ожидаемой продолжительности жизни в субъектах России Росстат обнародовал по итогам 2020 года. Следуя этим данным Башкирия на четвертой с конца позиции в списке регионов Приволжского федерального округа с показателем 70,36 года. Худший результат в ПФО показал Пермский край – 69,7 лет, между ним и Башкирией оказались Оренбургская область с показателем 69,7 лет и Нижегородская область, там ожидаемая продолжительность жизни составила 70,33 лет.