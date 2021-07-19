Башкирия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге продолжительности жизни в ПФО

Башкирия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге продолжительности жизни в ПФО
Башкирия оказалась среди аутсайдеров в рейтинге продолжительности жизни в ПФО
Сегодня, 08:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Регион занял четвертую строчку с конца рейтинга.

Ожидаемая продолжительность жизни – показатель, который ложится в основу демографических исследований. Это количество лет, которое предстояло бы прожить среднему жителю региона при неизменном уровне текущей смертности.

Данные по ожидаемой продолжительности жизни в субъектах России Росстат обнародовал по итогам 2020 года. Следуя этим данным Башкирия на четвертой с конца позиции в списке регионов Приволжского федерального округа с показателем 70,36 года. Худший результат в ПФО показал Пермский край – 69,7 лет, между ним и Башкирией оказались Оренбургская область с показателем 69,7 лет и Нижегородская область, там ожидаемая продолжительность жизни составила 70,33 лет.

Возглавил рейтинг ожидаемой продолжительности жизни в ПФО Татарстан с показателем 72,6 года.

Наилучший показатель в России у Ингушетии – 81,4 год, худший у Иркутской области – 68,2 лет.

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