Активист: Почти 700 членов избиркомов от КПРФ ранее баллотировались от ЕР

Активист: Почти 700 членов избиркомов от КПРФ ранее баллотировались от ЕР
Активист: Почти 700 членов избиркомов от КПРФ ранее баллотировались от ЕР
Сегодня, 12:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Сторонник Российской партии свободы и справедливости (РПСС), а также активист «Левого фронта» Алексей Коваленко детально изучил списки членов избиркомов от КПРФ. Он выяснил, что 691 кандидат ранее участвовал в выборах от партии "Единая Россия".

По словам Коваленко, ему удалось собрать базу кандидатов и членов участковый избирательной комиссии, которая регулярно обновлялся. Активист рассказал, что список содержал в себе информацию по всем выборам, которые проводились на всех уровнях с 2003 года. Опыт работы программистом позволил Коваленко создать скрипт, с помощью которого удалось получить интересную информацию: оказалось, что выдвиженцами от "Единой России" нередко становились люди из избиркомов КПРФ, пишет newizv.ru .

Активист обратил внимание, что цифра в почти 700 человек является лишь одним процентом ото всех членов избиркомов КПРФ. Тем не менее, он подчеркнул, что у него нет доступа к фамилиями рядовых членов партии или чиновников, работающих в местных администраций, а значит, процент может быть выше.

Коваленко также рассказал, что сам некогда работал в ЦК КПРФ. В 2016 году он заметил, что на некоторых избирательных участках, где председателями являлись члены КПРФ, партия набирала ноль голосов. На эту странную с его точки зрения ситуацию он обратил внимание руководства, однако слова мужчины проигнорировали.

Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко дал комментарий по этой ситуации. По его словам, в КПРФ в первую очередь исходят из качества наблюдения, ответственность за которое несут руководители региональных отделений. Он добавил, что не видит никакой проблемы в том, что какие-то люди могли изменить свои взгляды и стать членами ЕР. Он напомнил о нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который когда-то входил в проправительственную фракцию «Наш дом Россия», после чего перешёл в КПРФ. Также, лидер коммунистической партии Павел Грудинин более десяти лет назад состоял в "Единой России".

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы