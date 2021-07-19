Активист: Почти 700 членов избиркомов от КПРФ ранее баллотировались от ЕР

Сторонник Российской партии свободы и справедливости (РПСС), а также активист «Левого фронта» Алексей Коваленко детально изучил списки членов избиркомов от КПРФ. Он выяснил, что 691 кандидат ранее участвовал в выборах от партии "Единая Россия".

По словам Коваленко, ему удалось собрать базу кандидатов и членов участковый избирательной комиссии, которая регулярно обновлялся. Активист рассказал, что список содержал в себе информацию по всем выборам, которые проводились на всех уровнях с 2003 года. Опыт работы программистом позволил Коваленко создать скрипт, с помощью которого удалось получить интересную информацию: оказалось, что выдвиженцами от "Единой России" нередко становились люди из избиркомов КПРФ, пишет newizv.ru . Активист обратил внимание, что цифра в почти 700 человек является лишь одним процентом ото всех членов избиркомов КПРФ. Тем не менее, он подчеркнул, что у него нет доступа к фамилиями рядовых членов партии или чиновников, работающих в местных администраций, а значит, процент может быть выше. Коваленко также рассказал, что сам некогда работал в ЦК КПРФ. В 2016 году он заметил, что на некоторых избирательных участках, где председателями являлись члены КПРФ, партия набирала ноль голосов. На эту странную с его точки зрения ситуацию он обратил внимание руководства, однако слова мужчины проигнорировали. Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко дал комментарий по этой ситуации. По его словам, в КПРФ в первую очередь исходят из качества наблюдения, ответственность за которое несут руководители региональных отделений. Он добавил, что не видит никакой проблемы в том, что какие-то люди могли изменить свои взгляды и стать членами ЕР. Он напомнил о нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который когда-то входил в проправительственную фракцию «Наш дом Россия», после чего перешёл в КПРФ. Также, лидер коммунистической партии Павел Грудинин более десяти лет назад состоял в "Единой России".

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