В Краснодарском крае Кондратьеву представили нового главу «Россети Кубань»

На совещании Ливинский представил нового главу электросетевого комплекса Кубани Сергея Сергеева. Ранее он был куратором блока капитального строительства ГК «Россети».

На совещании были подняты вопросы главных направлений по развитию электросетевого комплекса Кубани. Так, присутствующие обсудили проект, направленный на перспективное развитие электросетевого комплекса Краснодарского края на период 2020-2024 годов, загрузку мощностей центров питания и консолидацию энергетических активов, пишут «Новые известия».

Кондратьев сообщил, что за последние несколько лет компания инвестировала более восьми миллиардов рублей в модернизацию и возведение объектов энергосетей. Благодаря этому удалось уменьшить среднее число технологических отключений в регионе.

Ливинский подчеркнул, что «Россети» держат на особом контроле реконструкцию и возведение новых подстанций и линейных объектов на Кубани.

Ливинский также сообщил, что одним из ключевых направлений является консолидация сетевых активов региона. Это поможет региональным ТСО соответствовать высоким стандартам эффективности. Также он подчеркнул оказанную энергетикам поддержку, благодаря которой в текущем году ПАО «Россети» заканчивают несколько пилотных проектов на Сочинском энергоузле. Это также позволяет снизить операционные затраты.