В Башкирии полковника в отставке подвела под увольнение любовь к красивой жизни
19 июля, 12:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Прокуратуру заинтересовало, на какие средства приобрел двухкомнатную квартиру и люксовую иномарку.
В Башкирии Верховный суд республики поддержал претензии прокуратуры к отставному полковнику полиции по поводу приобретения им двухкомнатной квартиры и автомобиля «Toyota Land Cruiser» на общую сумму 6,2 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Прокуратуру смутил тот факт, что сумма покупки откровенно превышала официальный доход мужчины за предыдущий период.
Эти покупки были сделаны в 2014 и 2015 годах, когда мужчина занимал должность начальника тыла Уфимского юридического института, но после прокурорской проверки расстался с должностью.
Дело дошло до суда, где полковник постарался обосновать 5,1 млн рублей. В результате оставшаяся часть суммы – около 1,1 млн рублей должна быть с него взыскана.
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