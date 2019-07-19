В Башкирии полковника в отставке подвела под увольнение любовь к красивой жизни

В Башкирии Верховный суд республики поддержал претензии прокуратуры к отставному полковнику полиции по поводу приобретения им двухкомнатной квартиры и автомобиля «Toyota Land Cruiser» на общую сумму 6,2 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратуру смутил тот факт, что сумма покупки откровенно превышала официальный доход мужчины за предыдущий период.

Эти покупки были сделаны в 2014 и 2015 годах, когда мужчина занимал должность начальника тыла Уфимского юридического института, но после прокурорской проверки расстался с должностью.