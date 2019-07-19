В Башкирии на борьбу с болезнями сердца должны направить 2,4 млрд рублей

Как сообщает ТАСС, бороться с ними будут при помощи региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая входит в нацпроект «Здравоохранение». В рамках нее власти планируют повысить доступность оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов Башкирии.

Запуск проекта связан с тем, что более половины смертей (около 50 процентов) в Башкирии приходится именно на болезни, связанные с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Это ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные болезни, гиперлипидемия, ревмокардит и другие. Примечательно, что от этих заболеваний в Башкирии умирают преимущественно мужчины трудоспособного возраста.

В Минздраве рассчитывают, что к 2024 году благодаря программе удастся добиться снижения уровня смертности от инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения.

Напомним, нацпроект «Здравоохранение» ставит перед собой цели снизить показатели смертности среди населения страны трудоспособного активного возраста до 20124 года, устранить кадровый дефицит среди врачей, провести масштабный профилактический медицинский осмотр среди активного населения регионов России. На все это власти планируют потратить в 2019–2024 гг. более 1,7 трлн рублей.