Ушли и не вернулись: В Башкирии пропали двое подростков на велосипедах
19 июля, 17:17ОбществоНадежда ВалитоваФото: lizaallert.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» оба мальчика нуждаются в медицинской помощи.
Подростков Алмаза Кутдусова и Сергея Щегорина ищут уже вторые сутки. Известно, что они уехали кататься на велосипедах в селе Тарказы Ермекеевского района Башкирии, с тех пор ничего не известно об их местонахождении.
Приметы Алмаза Кутдусова: рост 145 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глава. Был одет в красный джемпер, серые спортивные трико, серые кроссовки.
Приметы Сергея Щегорина: рост 175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в серую футболку, синие спортивные трико, серые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей