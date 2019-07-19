Фото: flickr.com
Российский МИД опасается эскалации конфликта в Персидском заливе
19 июля, 17:35Общество
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что ситуация в Персидском заливе может привести к масштабному конфликту.
Дипломат полагает, что в этом районе сконцентрированы масштабные силы и средства, которые принадлежат разным странам, развиваться ситуация может по самому неблагоприятному сценарию, пишет RT.
Рябков назвал ее «взрывоопасной».
ВМС США ранее сбили иранский беспилотник. Инцидент произошел в районе Ормузского пролива.
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